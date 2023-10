Traffico Roma del 03-10-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sul grande raccordo anulare un incidente provoca coda in carreggiata esterna tra via Salaria via Trionfale sempre in esterna si rallenta tra via della Magliana è l’uscita per Ostia da via Pontina via Ardeatina interna rallentamenti tra laFirenze via Nomentana e tra Casilina e Ardeatina ci sono pure sull’intero percorso Urbano della A24 dal raccordo alla tangenziale verso il centro in tangenziale rallentamenti tra via delle Valli a via dei Campi Sportivi verso lo stadio e tra via Salaria via dei Monti Tiburtini direzione San Giovanni trafficata anche via Nomentana 3 Tor Lupara Colleverde è dal raccordo via Ettoregnoli verso Piazza Sempione i dettagli sul sito.luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di ...