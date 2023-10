Traffico Roma del 03-10-2023 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 3 ottobre 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione aNord rallentamenti sono segnalati sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti verso Corso Francia sulla Salaria da Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe sulla Cassia tra la torta e la segnano sempre in ingresso asi rallenta sull’intero percorso Urbano della A24 dal raccordo alla tangenziale poi sulla Tiburtina tra Settecamini il raccordo e sulla via Appia da Santa Maria delle Mole all’aeroporto di Ciampino sono anche la Pontina da Pomezia Castelno e la via del mare da Acilia Casal Bernocchi sul raccordo Ci sono code a tratti in carreggiata interna tra Casilina e Ardeatina in esterna tra Prenestina e lo svincolo della A24 i dettagli sul sito.luceverde.it è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di ...