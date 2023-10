Traffico di droga in Toscana | importavano cocaina ed eroina dalla Spagna 4 condannati a Pisa e Livorno

È un’emergenza conclamata che affligge migliaia di famiglie americane, con decessi in costante aumento negli ultimi anni. E anche i bambini non ...

È un’emergenza conclamata che affligge migliaia di famiglie americane, con decessi in costante aumento negli ultimi anni. E anche i bambini non ...

...congiunta di Carabinieri e Polizia di Stato ha sgominato un potente cartello dellache ... nei confronti di 31 persone ritenute gravemente indiziate di associazione finalizzata aldi ......operazione della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri per eseguire un'ordinanza restrittiva nei confronti di 31 persone ritenute gravemente indiziate di associazione finalizzata al...

Livorno, quattro uomini condannati per importazione e traffico di droga La Repubblica Firenze.it

Traffico di droga per il clan, 31 ordinanze a Napoli Agenzia ANSA

Portavano kg e kg di droga ogni giorno in Toscana, dalla Spagna al porto di Livorno cocaina, eroina e altri tipi di droghe, per poi destinarla al mercato ...ANCONA (ITALPRESS) - I finanzieri del Comando Provinciale di Ancona, in stretta collaborazione con le Autorità degli Stati esteri interessati, sotto il c ...