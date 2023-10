(Di martedì 3 ottobre 2023) La circolazione ferroviaria tralungo la linea storica è bloccata dal 27 agosto per una frana avvenuta in alta Savoia e a dispetto delle previsioni per le riparazioni servirà molto più tempo. Secondo le ferrovie francesi e il prefetto della Savoia Francois Ravier i lavori di...

...pesa nella percezione dell'opinione pubblica l'inazione di Bruxelles e degli alleati dell'... è molto più altai giovani, mentre è più bassai più anziani. Vale la pena sottolineare che ...Il treno entrerà in servizio commerciale in Valcamonicala fine del 2024 e l'inizio del 2025, ...le emissioni di C02 entro il 2050 ed è il primo treno a zero emissioni dirette di CO2 per l'...

Tra Italia e Francia non passano (quasi) più treni ed è un problema per tutti Today.it

Treno Frejus bloccato: rischio per economia e turismo tra Italia e Francia Il Sole 24 ORE

"Gli ultimi dati sull'andamento del turismo italiano ci forniscono molte utili indicazioni sul presente e sul futuro di questa industria. Innanzitutto, a settembre le strutture ricettive online segnal ...Milano, 3 ott. (Adnkronos) - Fnm, principale gruppo integrato nella mobilità sostenibile in Lombardia, ha presentato oggi, insieme all’azienda costruttrice Alstom, leader globale nella mobilità intell ...