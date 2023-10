Tra delusione e speranza | Arnold Cardaropoli affronta le critiche nel GF 2023

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 3 ottobre 2023) La Nomination al Grande Fratelloha riservato una sorpresa amara per uno dei suoi concorrenti più popolari,. La popolarità, in effetti, può avere un doppio filo; e nessuno lo sa meglio di. Laè palpabile quando, che ha tentato più volte di aprirsi e inserirsi nel contesto del gioco, scopre alle Nomination di essere il concorrente più votato. Non solo è un duro colpo per il suo spirito competitivo, ma è anche un chiaro segnale che il suo sforzo di comunicare con i coinquilini non ha raggiunto il desiderato impatto. Dopo la puntata, nel tranquillo rifugio del giardino,apre il suo cuore a Samira e Lorenzo. A Samira esprime i suoi dubbi, la sua frustrazione per gli sforzi non apprezzati. Samira, a quel punto, gli ...