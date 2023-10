TorinoCorteo contro Meloni | le choccanti immagini della carica contro un ragazzino

La7.it - " Che c..zo picchi, lo vedi che è un ragazzino" Qualcuno urla al poliziotto che inveiscegli studenti che oggi hanno manifestatola premier Giorgia Meloni arrivata a Torino ...La7.it - " Che c..zo picchi, lo vedi che è un ragazzino" Qualcuno urla al poliziotto che inveiscegli studenti che oggi hanno manifestatola premier Giorgia Meloni arrivata a Torino ...

Torino, corteo contro Giorgia Meloni: scontri tra polizia e studenti Repubblica TV

Torino, corteo contro la Meloni. Scontri con la polizia QUOTIDIANO NAZIONALE

Condanno con fermezza tutti i tentativi di intimidire i fedeli e adotterò azioni immediate e decise contro tutto ciò. Lo ha dichiarato il Primo Ministro Benyamin Netanyahu in riferimento agli sputi di ...A Torino corteo contro il governo Meloni: la polizia carica i manifestanti. La premier: “Contro di me non studenti ma centri sociali”.