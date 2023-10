Torino | leale collaborazione tra Governo e Regioni su priorità del Paese

AGI - Sanità, riforme, Pnrr, migranti,collaborazione tra i vari livelli istituzionali, legge di bilancio. Giorgia Meloni arriva al Festival delle Regioni die sprona i governatori a lavorare insieme per il futuro del Paese. ...... tra i temi affrontati oggi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aper il ... "Penso - aggiunge - che lacollaborazione tra i diversi livelli pubblici sia un presupposto ...

Torino, 'leale collaborazione' tra Governo e Regioni su priorità del ... Tiscali Notizie

Festival delle Regioni, Giorgia Meloni a Torino: 'Sento peso delle ... Sky Tg24

La premier al Festival delle regioni interviene sulla stagione delle riforme che "deve andare avanti", sul Pnrr, per il quale "bisogna "correre correre correre" e sulla spesa per la sanità definendo " ...Torino, 3 ott. (askanews) – Il rapporto tra Regioni e Governo non può essere ridotto a quello tra chi batte cassa e chi controlla i cordoni della borsa, ma deve prevedere un lavoro comune di programma ...