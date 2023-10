Torino | emergenza difesa per Juric in vista del derby

Leggi su calcionews24

(Di martedì 3 ottobre 2023) Un momento sicuramente non facile per ildi, uscito tra i fischi dello stadio dopo lo 0 a 0 col Verona: a preoccupare però sono gli infortuni inUn momento sicuramente non facile per ildi, uscito tra i fischi dello stadio dopo lo 0 a 0 col Verona: a preoccupare però sono gli infortuni in. Dopo Djidji, Zima e Buongiorno alla lista si è aggiunto anche Sazonov, uscito in lacrime proprio nella sfida giocata contro i veneti. Indella partita contro la Juve il tecnico dovrà adattare Tameze a centrale. Lo scrive Tuttosport.