Torino | corteo di protesta contro Meloni | cariche della polizia

(Di martedì 3 ottobre 2023) Leggi Anche 'Noday', gli studenti scendono in piazzale politiche del governobloccato in piazza Castello Ilè stato bloccato e circondato da un cordone delle forze dell'...

Sono state ore di Tensione nel centro di Torino in mattinata: in occasione dell’arrivo di Giorgia Meloni nel capoluogo piemontese per partecipare al ...

Momenti di tensione adurante ildi protesta contro il Presidente del Consiglio Giorgia Melon i . I manifestanti, circa trecento, partiti da Palazzo Nuovo nel tentativo di raggiungere piazza Carignano, giunti ...Disordini aper l'arrivo di Giorgia Meloni . Manifestanti e polizia si sono scontrati durante undei collettivi studenteschi, con circa 300 partecipanti contro la presenza della premier in città al ...

Torino, corteo contro Giorgia Meloni: scontri tra polizia e manifestanti. Lanci di uova e manganellate in centro: un manifestante colpito alla testa, diversi feriti Corriere della Sera

Meloni a Torino, scontri durante corteo studenti: lancio uova contro la polizia e cariche ilmattino.it

"Meloni a Torino non sei la benvenuta" è lo striscione portato stamani da un gruppo di giovani davanti a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche dell'università subalpina, dove si stanno radunan ...Ancora cariche e scontri tra manifestanti e polizia a Torino. I manifestanti, da stamattina, si sono riuniti per contestare la presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in città per il ...