Topolino | nuova impresa per Lord Quackett in attesa del Romics 2023

(Di martedì 3 ottobre 2023) Per il mese di ottobresi prepara a più di una novità. Prima di tutto, il magazine a fumetti di Panini Comics, presenta3541, un’edizione speciale dedicata all’avventura, al mistero, al divertimento e alle curiosità. Un numero pieno di sorprese che vede fra l’altro il ritorno diin Fantomius Torna a Colpire!. Marco Gervasio, creatore del personaggio e autore delle storie, regala ai lettori un’avventura indimenticabile in cui Fantomius è pronto a stupire i fan. Astuzia e abilità sono le chiavi di un episodio singolo autoconclusivo di cui Gervasio svela qualche anticipazione. “Dopo due lunghe saghe a puntate, che hanno destabilizzato non poco lo status quo del personaggio, torniamo ad un episodio singolo autoconclusivo, che tiene conto di quanto accaduto. Nell’ultima saga abbiamo ...