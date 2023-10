Tony Effe ci ha provato con Emma Marrone? La cantante svela la verità | “Se volete saperlo…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 3 ottobre 2023) Dopo Taylor Mega,nei radar di? Nell’ultimo periodo hanno iniziato a rincorrersi le voci circa un presunto flirt fra il rapper romano e lavincitrice della nona edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi che l’ha vista protagonista anche nel ruolo di giudice. Il gossip aveva iniziato a prendere piede sul web dopo che i due avevano collaborato insieme per il brano Taxi sulla Luna. Stando ai rumor, fraedsarebbe nato del tenero, in seguito alle avances del rapper. Galeotta fu la musica? A raccontare come sono andate realmente le cose ci ha pensato la stessa artista di origini toscane: Se lui c’hacon me? Un pochino sì dai. Non scendo nei dettagli perché sono una signora. Se sono state ...