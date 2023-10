Tom Hanks | la pubblicità in AI del dental plan accende una polemica FOTO

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tomha avvisato i propri fan che le sue fattezze, ricostruite tramite AI, sarebbero state usate per ladi un piano dentistico. Il condizionale è tuttavia d’obbligo, poiché, a quanto riporta il New York Times, non vi è alcuna traccia online del fantomatico spot, se si esclude lo screenshot postato dasul proprio profilo Instagram; l’attore peraltro, non menziona altri dettagli a riguardo, né riporta il nome dell’azienda che avrebbe commissionato il filmato pubblicitario. Il post, infatti, presenta solo la figura dell’attore, con in sovraimpressione un breve testo: “Fate attenzione! Qualcuno ha prodotto un video dove una mia copia, creata dall’Intelligenza Artificiale, promuove una specie di piano dentistico. Io non c’entro assolutamente nulla.” Visualizza questo post su ...