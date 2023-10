Tom Hanks clonato con l' Intelligenza Artificiale | ma lui li sbugiarda on line

(Di martedì 3 ottobre 2023) su Tg. La7.it - Il volto rassicurante di Tom, tra i più amati attori di Hollywood, per uno spot pubblicitario in favore di un piano assicurativo legato alle cure ...

Tom Hanks non ci sta e punta il dito contro l’Intelligenza Artificiale: le sue parole (anche se si tratta più di accuse ) non sono assolutamente ...

Il volto rassicurante di, tra i più amati attori di Hollywood, per uno spot pubblicitario in favore di un piano assicurativo legato alle cure odontoiatriche. C'e' però un dettaglio fondamentale. Non è una pubblicità ...La passione per la messa in scena di questa commedia infatti si sente tutta, gli attori scelti sono azzeccati - solo per fare alcuni nomi tra questi ci sono, Tilda Swinton , Adrien Brody ...

Mentre a Hollywood riprendono i negoziati tra le major e il sindacato degli attori, una delle star più influenti della mecca del cinema, Tom Hanks, ha denunciato ai fan di esser stato clonato a sua ...