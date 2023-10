Timbravano e poi andavano al centro scommesse | 101 netturbini indagati

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 3 ottobre 2023)il badge e poco dopo uscivano per andare a fare spesa o aldurante l’orario di lavoro. Per questo motivo, 101 dipendenti della Rap, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti di Palermo, sono oradalla Procura guidata da Maurizio De Lucia. LEGGI ANCHE: Lucarelli al vetriolo contro Giambruno: “Ti comporti proprio come la Meloni” L’accusa è di truffa aggravata Nel corso dei pedinamenti qualcuno è stato visto, in orario di servizio, entrare in un condominio con una ragazza o apparecchiare i tavoli della trattoria del fratello. Altri si allontanavano dal lavoro dopo aver timbrato anche per altri colleghi per poi sedersi al tavolo di un bar. Tra i dipendenti c’era chi timbrava con un badge jolly che si trovava in portineria per agevolare numerosi colleghi per ...