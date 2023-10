Ti cucino in mille modi

Leggi su linkiesta

(Di martedì 3 ottobre 2023) Fino alla fine di novembre è tempo di raccolta della zucca, che in questi mesi diventa protagonista, non solo a tavola. Dalle zucche di Halloween a quelle decorative e coloratissime che si prestano a ornare un centrotavola autunnale, le occasioni per incontrarle saranno via via sempre più frequenti. Letteralmente dall’antipasto al dolce. E dall’America all’Est Europa, passando ovviamente per l’Italia dove il suo impiego vanta delizie come i tortelli di zucca mantovani. La zucca ha infatti natura internazionale, essendo un raro ortaggio presente fin dall’antichità tanto nel Nuovo come nel Vecchio Mondo. La sua varietà più diffusa, quella del genere Cucurbita, era utilizzata negli attuali Messico nord-orientale e Stati Uniti meridionali fin dall’8750 a.C. prima di essere importata in Europa nel sedicesimo secolo dai coloni spagnoli e dare origine alle tante varianti odierne; ma nel ...