Thuram | «Inter squadra di amici | contento di giocarci insieme»

(Di martedì 3 ottobre 2023)è fra i grandi protagonisti del fondamentale 1-0 di stasera sul Benfica, che dà la prima vittoria in questo girone di Champions League, grazie al suo gol al 62?. Nel post partita ha celebrato la vittoria suTV. GOL DA TRE PUNTI – Marcusparla al termine di-Benfica 1-0: «È incredibile avere i tifosi che ci spingono novanta minuti, è un grande aiuto ed è bello aver preso i tre punti davanti a loro. L’elogio di Julio Ricardo Cruz? È un gran giocatore, lo prendevo sempre alla PlayStation! Denzel Dumfries è un grande amico come tutta la, sonodi. Il gol? È stato bello. I tifosi ci hanno spinto dal primo tempo, all’inizio del secondo abbiamo sentito che erano dietro di noi e ci hanno dato una ...

È un?Inter devas tante quella che nella ripresa travolge il Benfica, pur segna ndo soltanto un gol con Thuram . I portoghesi vanno in tilt e si devono ...

Un gol di Thuram nel secondo tempo consente all' Inter di battere il Benfica per 1-0 a San Siro nella seconda giornata della fase a gironi di ...

L'attaccante dell' Inter Marcus Thuram ha parlato a Mediaset dopo il successo contro il Benfica: "Siamo contenti per i tre punti....

Conferenza stampa per Inzaghi nel post partita di Inter-Benfica, dopo la vittoria per 1-0 grazie al fondamentale gol di Thuram al 62?. Le sue ...

Commenta per primo L'attaccante dell'Marcusha parlato a Mediaset dopo il successo contro il Benfica: 'Siamo contenti per i tre punti. Era una partita del girone importante, abbiamo preso i tre punti davanti ai tifosi. Sono ...... l'ottiene la prima vittoria nella nuova edizione della Champions League, battendo in casa il Benfica nel secondo turno della fase a gironi. A San Siro finisce 1 - 0 grazie al sigillo di...

Thuram lontano dall’Inter: la rivelazione spiazza i tifosi CalcioMercato.it

AGI - Dopo il pareggio all'esordio con la Real Sociedad, l'Inter ottiene la prima vittoria nella nuova edizione della Champions League, battendo in casa il Benfica nel secondo turno della fase a ...MILANO - L'Inter batte 1-0 il Benfica e conquista i primi tre punti del suo girone di Champions: a San Siro l'uomo partita è Marcus Thuram, autore del gol vittoria al 62'. Vittoria meritata per un ...