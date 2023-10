The Sandman 2 | casting in corso per i ruoli di Ade | Persefone ed Euridice

Leggi su movieplayer

(Di martedì 3 ottobre 2023) A quanto pare, si cercando gli interpreti per idi Ade,ed, ecco quali storie potrebbero attenderci nella seconda stagione di The. La lavorazione della seconda stagione di The, che aveva preso il via a giugno, è stata costretta allo stop per via dello sciopero degli attori. Adesso, con la risoluzione positiva dell'agitazione degli sceneggiatori SAG-AFTRA, Neil Gaiman può riprendere a lavorare sulla serie Netflix in attesa del riavvio delle riprese. Secondo What's On Netflix, sarebbe attualmente inilper idi Ade,ed. Questo rumor, insieme a ciò che abbiamo visto in alcune recenti foto dal set, sembrerebbe lasciare pochi dubbi sul fatto che ...