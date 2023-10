Terzic Milan forte | ma il Borussia Dortmund farà una grande gara

Le parole di Edin Terzic , tecnico del Borussia Dortmund , in conferenza stampa in vista della sfida contro il Milan in Champions League Edin ...

Dortmund, 3 ott. - (Adnkronos) - "In Champions League nessuna partita è facile e lo abbiamo capito già dai sorteggi. Per qualificarsi servono di ...

Edin Terzic , tecnico del Borussia Dortmund , ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Champions League contro il Milan : "In Ch...

Commenta per primo Edin, tecnico del Borussia Dortmund , ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di Champions League contro il: 'In Champions League nessuna partita è facile e lo abbiamo capito già ...Il Borussia Dortmund vuole ottenere la sua prima vittoria in Champions League, giocando in casa contro ildi Stefano Pioli e con il supporto dei suoi tifosi. Parola del tecnico, Edin. "...

Borussia Dortmund, Terzic: "Milan pericoloso per intensità e tecnica, dobbiamo difenderci bene" - Sportmediaset Sport Mediaset

Borussia Dortmund, Terzic: "Milan avversario difficile. Sarà diverso dalla gara col PSG" TUTTO mercato WEB

Il tecnico giallonero Edin Terzic ha presentato la sfida casalinga di Champions League contro il Milan di Stefano Pioli.Secondo Sky Sports, il giocatore inglese potrebbe clamorosamente tornare al Borussia Dortmund, club nel quale è cresciuto e che l'ha visto esplodere. Il tecnico Edin Terzic sarebbe già in contatto con ...