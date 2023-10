Terremoto | un’altra notte di paura a Napoli ma nessun danno

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 3 ottobre 2023)di ansia ein tutta l’area dei Campi Flegrei, a, in seguito alla scossa di magnitudo 4.0, registrata alle 22.08 di ieri sera e seguita da alcune repliche, di cui una di magnitudo 2.2 alle 4. Una nuova scossa didi magnitudo 4.0 è stata registrata ieri alle 22.08 nell’area dei Campi Flegrei, aIeri sera molta gente è scesa in strada, ma la scossa dipiù forte non ha provocato vititme, feriti o danni rilevanti. Calcinacci sono caduti dalla torre ex Solfer di Pozzuoli, in provincia di, ma ad Agnano, quartiere di, nella zona Pisciarelli. La scossa è stata avvertita distintamente dai cittadini residenti a Pozzuoli, dove oggi le scuole sono chiuse, nei quartieri napoletani di Bagnoli, Agnano, ...