Terremoto | Pozzuoli oggi 3 ottobre scuole chiuse

(Di martedì 3 ottobre 2023) Per precauzione il Sindaco Manzoni sospende fino a nuova ordinanza le attività didattiche dopo la forte scossa di qualche ora fa Dopo la scossa delle 22:08 di magnitudo 4.0, crediamo che sia opportuno ancora una volta sospendere le attività didattiche e le attività sportive scolastiche, per attivare i controlli agli edifici e alle palestre.Vi anticipo che per la giornata di domani 32023, ledi ogni ordine e grado, pubbliche e private resterannoper consentire i controlli da parte dei nostri tecnici.Non siete soli, sarete aggiornati su eventuali novità, atteniamoci alle comunicazioni ufficiali. Queste le parole di Gigi Manzoni sulla propria pagina facebook dopo la forte scossa di ieri sera che ha fatto segnare una magnitudo di 4.0 gradi. La scossa è stata sentita in moltissimi comuni. Anche a Napoli le ...