Terremoto oggi in Calabria | scossa 3 2 nel catanzarese

(Di martedì 3 ottobre 2023) Roma, 3 ott. - (Adnkronos) - Unadidi magnitudo 3.2 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Catanzaro. Il sisma è avvenuto alle 6:30 con una profondità di 24 chilometri e l'epicentro localizzato ad Amato. I comuni più vicini all'epicentro sono Pianopoli, Miglierina, Feroleto Antico e Marcellinara. Laè stata avvertita anche a Catanzaro e a Lamezia Terme.

Sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei , in corso verifiche. Sindaco di Pozzuoli: "Gente scesa in strada, grande spavento" Una scossa di ...

Terremoto oggi | 3 ottobre 2023 | Lista INGV terremoti | Ultima ora | Italia Terremoto oggi Italia – In questo articolo trovate tutte le ultime ...

scuole chiuse oggi a Pozzuoli . Il provvedimento di emergenza, si è reso necessario per consentire le opportune verifiche agli edifici scolastici, a ...

Una scossa fortissima. La seconda più forte registrata nelle ultime settimane che si è sentita distintamente in tutta la città. Sia nella zona ...

...- Meloni e Von der Leyen a Lampedusa Ultimo Aggiornamento 03/10/23 Fotogallery -, scossa ...morti nel Mediterraneo dal 2014 Sono oltre 28mila i migranti morti nel Mediterraneo dal 2104 ad,...Si è verificata alle 6:30 con una profondità di 24 chilometri con epicentro ad Amato. Il sisma avvertito anche a Catanzaro e Lamezia Terme Una scossa didi magnitudo 3.2 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Catanzaro. Il sisma è avvenuto alle 6:30 con una profondità di 24 chilometri e l'...

Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4 avvertita anche a Napoli: gente in strada Corriere della Sera

Terremoto Napoli oggi, scossa magnitudo 4 Adnkronos

Terremoto a Napoli. Cosa sta succedendo Quali possono essere le conseguenze La scossa si è avvertita distintamente nella città partenopea e ha avuto come epicentro i Campi Flegrei, dove è stata ...Terremoto Napoli, cosa fare in caso di evacuazione Sul sito della protezione civile è possibile consultare la mappa interattiva di zona rossa e zona gialla per il vulcano Campi Flegrei. Al di là di ...