Terremoto | notte di paura | la terra continua a tremare Gente in strada tra Campi Flegrei | Pozzuoli e Napoli

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 3 ottobre 2023) Latrema ancora a: persone in. Una nuova scossa di magnitudo 4.0 è stata registrata alle 10 di sera circa, mandando gran parte della popolazione nel panico. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, il sisma è avvenuto alle 22.08, ad una profondità di circa 3 chilometri. Per la popolazione quindi, si è trattato di undavvero molto potente, vista la vicinanza al terreno. >> Va a pregare Padre Pio e muore: tragedia nel santuario, subito i soccorsi ma non ce l’ha fatta Il capoluogo campano è quindi finito nel panico e in molte zone della città la popolazione si è rivolta in, dormendo nelle macchine, restando al di fuori delle abitazioni e passando lain. Sembra che la scossa sia stata avvertita ...