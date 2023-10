Terremoto Napoli | cosa sta succedendo ai Campi Flegrei? Il rischio eruzione e il sollevamento del suolo

Napoli – Le scosse di terremoto torna no a spaventare l’Italia . E, come d’improvviso, il nostro Paese si ritrova a lottare con i fantasmi del suo ...

La puntata di oggi del rotocalco mattutino di Canale 5 è iniziata subito dando ampio risalto alla notizia del giorno: ilnella zona dei Campli Flegrei () di magnitudo 4.0. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma la paura tra i cittadini è stata davvero tanta, come fatto ben presente stamattina in ...La reazione dei giocatori del Real Madrid alIn questi giorni è atterrato nella città partenopea il Real Madrid , che questa sera affronterà ilnel big match di Champions League. I ...

Napoli, 3 ott. (askanews) – Sono proseguite per tutta la notte le verifiche da parte dei tecnici del Comune di Napoli in seguito alle segnalazioni pervenute al turno di guardia della Protezione civile ...Due nuclei familiari residenti in via Augusto Righi, nella zona occidentale di Napoli, sono stati sgomberati dai propri appartamenti in seguito ai controlli svolti dai tecnici del Comune dopo la forte ...