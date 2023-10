(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“L’non aiuta, ci vuole grande responsabilità nella gestione dell’. Dobbiamo dire ai cittadini la verità. Mi rendo conto che per chi vive nella zona di Pozzuoli e di Agnano è una situazione psicologicamente molto pesante, dunque dobbiamo aiutare le persone sapendo che noi stiamo facendo di tutto dal punto di vista tecnico e procedurale per garantire la massima sicurezza“. Lo ha detto il sindaco di Napoli e della Città metropolitana, Gaetano, in merito alla nuova scossa diavvertita a Napoli ieri sera con epicentro ai Campi flegrei. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Napoli, 3 ott. Napoli trema, la gente e' preoccupata, le istituzioni sono assenti. Ieri sera altre scosse dinellarea flegrea di Napoli, gente in strada, non si vede nessuno delle istituzioni competenti, il sindaco non ce', non vede, non sente, non parla, mentre come responsabile della protezione ...Criticità che tratterebbero delle aree/banchina limitrofe sul Molo. Queste ultime sono ... ARTICOLO PRECEDENTECampi Flegrei, scossa di magnitudo 4.0 Ultime notizie Attualità ...

Terremoto, Manfredi: "Niente allarmismo, informazione responsabile" anteprima24.it

Terremoto, de Magistris critico: "Dov'è Manfredi" NapoliToday

Un giudizio tutt'altro che lusinghiero. La Stazione Marittima di Salerno presenta alcune anomalie. A metterlo in evidenza, è la stessa Autorità Portuale, ...Presso il servizio tecnico centrale per assistenza, il Comune di Napoli ha istituito una Task Force costituita da tecnici funzionari incardinati nelle singole Municipalità. Coadiuvati.