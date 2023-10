Terremoto | lieve scossa nel foggiano Magnitudo 2 | 2 alle 12 | 58

alle 13,36 il lieve sisma.. Magnitudo 2,8 con epicentro in mare Adriatico, a quattro chilometri di distanza da Rod Garganico. Non è il primo ...

alle 14,33 la scossa in mare Adriatico. Epicentro a quattordici chilometri d alle isole Tremiti e diciotto da Rodi Garganico. alle 7,06 un lieve ...

Ilsisma è stato registrato alle 12,58. Magnitudo 2,2 registrata con epicentro a quattro chilometri da Poggio Imperiale, altrettanti da Lesina, provincia di Foggia, quasi al confine nord della ...Nel complesso il centrodestra vale il 45,9%, incalo di due decimi. Al 42% invece la fiducia nella presidente del consiglio Giorgia Meloni. Gli altri partiti: calano di un decimo Per l'Italia e ...

Allarme sisma nei Campi Flegrei. L'Ingv: "Per ora nessun ... AGI - Agenzia Italia

Terremoto Campi Flegrei, controlli per danni a case e strade a ... Fanpage.it

Per la prima volta, dall'intensificarsi del bradisismo, si sono registrati dei danni sebbene di lieve entità: come testimoniato soprattutto ... forte degli ultimi 40 anni Magnitudo 4, il secondo ...Ecco uno stralcio dell'intervista rilasciata dal presidente dell'Ingv, Carlo Doglioni, sulla sequenza sismica in corso nei Campi Flegrei ...