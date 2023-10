Terremoto Campi Flegrei | sentito anche a Napoli Caduta calcinacci e gente in strada FOTO

(Di martedì 3 ottobre 2023) Una nuova scossa, di magnitudo 4, si è registrata alle 22.08 di ieri, lunedì 2 ottobre. L’epicentro al confine tra il Comune di Pozzuoli e Agnano, frazione di. Molta la paura tra la, che è scesa in: diverse persone hanno preferito passare la notte fuori, a casa di amici e parenti. Verifiche di stabilità degli edifici: per ora segnalate cadute di, ma nessun danno significativo. In mattinata ripresa nella zona la circolazione ferroviaria

Le cause dell'attività sismica 'Considerato che negli ultimi mesi la sismicità non fa altro che aumentare, in questo momento non vediamo la fine - ha ...

Ildi ieri è evidentemente legato allo sciame sismico in corso, uno sciame, aggiunge ...agli scenari del passato che conosciamo e che comprendono estremi come le grandi eruzioni dei...Flegrei, la "caldera" fa paura: il boato poi la nuova scossa Molti residenti si stanno rivolgendo a degli esperti: 'Molte persone hanno difficoltà ad accettare e comprendere questi stati d'...

Il sistema iT-Alert non è in alcun modo in grado di prevedere i terremoti in arrivo. Ecco perchè non arrivano le notifiche in caso di scosse.ROMA – La terra continua a tremare la terra nei Campi Flegrei dove la scorsa notte è stata registrata una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.0 a tre km di profondità, avvertita anche a ...