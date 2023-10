Terremoto Campi Flegrei | scossa di magnitudo 4 0

Leggi su zon

(Di martedì 3 ottobre 2023) Continua a tremare la terra a Napoli e ai, dopo le scosse didegli scorsi giorni una di4.0 è stata avvertita a Napoli alle 22.08. L’epicentro sono stati i, a una profondità di 3 chilometri, come comunicato dal sito dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Alle 4 di notte si è registrata una nuovada 2.2. Ilè stato chiaramente percepito in diverse parti della città, comprese la zona collinare del Vomero. Dal lungomare a Posillipo, alle zone centrali vicino a piazza del Plebiscito. Tanta la paura dei residenti. Nella zona di via Pisciarelli, che è stata l’epicentro dele si trova al confine tra il Comune di Pozzuoli e la frazione di Agnano a ...