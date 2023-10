Terremoto Campi Flegrei | presidente Ingv a Sky TG24 | Il vulcano respira più del solito

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 3 ottobre 2023) In un'intervista a Skyildell'Carlo Doglioni ha parlato delle scosse diche hanno colpito in questi giorni i: "Isono unattivo che in questo periodopiù del, questo determina la sismicità che vediamo. Sono terremoti che definiamo leggeri, la loro pericolosità è dovuta dal fatto che sono superficiali, quindi possono produrre danni. Però certamente non possiamo immaginare che qui possano avvenire terremoti di magnitudo molto più forte, tipo 6 o 7" ha chiarito l'esperto.