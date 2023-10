Terremoto Campi Flegrei | falsa lettera evacuazione Torre del Greco

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il sindaco: "Vergognosa bugia, no pericolo" “Tutto falso! Nessuna, nessun pericolo”. Lo scrive sui social il sindaco didel, Luigi Mennella, in relazione allafake sulladei residenti dopo le scosse di. “Lache sta circolando in queste ore rappresenta una vergognosa e assurda bugia prodotta ai danni dei cittadini didel. Smentiamo categoricamente – sottolinea – quanto riportato in questa farneticante missiva e informiamo la popolazione che abbiamo già dato mandato agli uffici preposti per presentare denuncia alla polizia postale. Scoveremo questi farabutti che ‘giocano’ ad aizzare le folle, procurando falsi allarmi!”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

