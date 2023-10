Terremoto Campi Flegrei | cosa dice l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Leggi su tpi

(Di martedì 3 ottobre 2023) Una scossa di magnitudo 4.0 avvenuta alle 22,08 italiane del 2 ottobre ha dato il via ad un nuovo sciame sismico nell’area dei, seguito da terremoti di intensità molto inferiore. “Si tratta di un nuovo sciame iniziato contestualmente alla scossa più forte”, spiega all’ANSA Roberto Isaia, dell’Osservatorio Vesuviano deldi. “Le energie in gioco stanno aumentando, ma non c’è ancora nessun segnale di risalita del magma in superficie – aggiunge Isaia – anche se non si può escludere che a diversi chilometri di profondità non ci sia qualche movimento di piccole quantità di magma”. Ildi magnitudo 4.0 è il più forte da quello di 4.2 avvenuto alle 3,35 del 27 settembre, nell’ambito dello sciame sismico ...