Il terremoto è stato avvertito in maniera netta anche in molte zone di Napoli. Numerose persone sono scese in strada

0.25 Sisma Campi Flegrei: persone in strada Nella zona di via Pisciarelli,epicentro del, al confine tra il Comune di Pozzuoli ed Agnano, frazione di Napoli, c'ègente in strada. Alcuni si sono fatti coraggio e sono tornati nelle case, ma molti hannopaura. Ci sono ...Nella zona di via Pisciarelli, epicentro del, al confine tra il Comune di Pozzuoli ed Agnano, frazione di Napoli, c'ègente in strada. Alcuni si sono fatti coraggio e sono tornati nelle loro abitazioni, ma molti hanno...

Terremoto: ancora gente in strada, paura di rincasare Agenzia ANSA

Campi Flegrei, la terra trema ancora: scossa di magnitudo 4.0. Il terremoto avvertito anche a Napoli Open

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Catanzaro. Il sisma è avvenuto alle 6:30 con una ...a seguito della forte terremoto di ieri. Cosi il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni: «Dopo la scossa delle 22:08 di magnitudo 4.0, crediamo che sia opportuno ancora una volta sospendere le attività ...