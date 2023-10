Terremoto ai Campi Flegrei | gente in strada e code di auto che si allontanano da epicentro

(Di martedì 3 ottobre 2023) Lo sciame sismico deifa ancora paura. Nella zona di via Pisciarelli,del, al confine tra il Comune di Pozzuoli ed Agnano, durante la notte laè rimasta in, anche dopo la forte scossa.aiindiche sida L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

...Panicucci lì al suo fianco che ormai proprio quella zona è colpita da queste scosse dida ...Poco dopo il presentatore di Mediaset si è quindi collegato con il suo inviato dalla zona dei...Dopo ilnella notte del 27 settembre , che ha avuto il suo epicentro a Bagnoli, un'altra scossa di ... L'epicentro è stato ad Agnano , sempre nell'area deiFlegrei, ma la scossa si è ...

Napoli, terremoto Campi Flegrei magnitudo 4.0: danni alle abitazioni La7

Terremoto Campi Flegrei. Pichetto "costantemente monitorati" VIDEO AGI - Agenzia Italia

Napoli, 3 ott. (askanews) – Sono proseguite per tutta la notte le verifiche da parte dei tecnici del Comune di Napoli in seguito alle segnalazioni pervenute al turno di guardia della Protezione civile ...Il Bradisismo dei Campi Flegrei è un fenomeno vulcanico unico al mondo ... I genitori devono stare sereni, sapendo che anche in caso di terremoto i loro figli sono in scuole sicure. Identicamente ...