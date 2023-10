Terremoto a Napoli oggi | ancora una scossa ai Campi Flegrei

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 3 ottobre 2023) Di magnitudo 2.2, si è verificata alle 4.15 alla profondità di un km Nuovo. La, con epicentrouna volta aie di magnitudo 2.2 – dopo quella della tarda serata di ieri di magnitudo 4.0 -, è stata avvertita alle 4.15 e si è verificata a un km di profondità. Paura ma nessun danno. In tanti sono scesi per strada ma non sono stati segnalati danni a cosa o persone. Laè stata avvertita distintamente dai residenti a Pozzuoli, nei quartieri napoletani di Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta, e Pianura, fino ad arrivare a Licola e Quarto, in provincia di. Unadidi magnitudo 4 è stata avvertita ieri sera ae ...