Terremoto a Napoli oggi | ancora una scossa ai Campi Flegrei

(Di martedì 3 ottobre 2023) (Adnkronos) – Nuovo. La, con epicentrouna volta aie di magnitudo 2.2 – dopo quella della tarda serata di ieri di magnitudo 4.0 -, è stata avvertita alle 4.15 e si è verificata a un km di profondità. Paura ma nessun danno. In tanti sono scesi per strada ma non sono stati segnalati danni a cosa o persone. Laè stata avvertita distintamente dai residenti a Pozzuoli, nei quartieri napoletani di Bagnoli, Agnano, Fuorigrotta, e Pianura, fino ad arrivare a Licola e Quarto, in provincia di. Unadidi magnitudo 4 è stata avvertita ieri sera ae nella zona dei...

Una scossa di Terremoto , avvertita distintamente ieri sera a Napoli, ha avuto come epicentro i Campi Flegrei , dove è stata registrata una magnitudo ...

Non solamente Napoli , ma altre città del sud sono state vittime del terremoto : momenti di panico e di grande tensione Scossa di terremoto . ...

Una scossa diavvertita distintamente ieri sera (2 ottobre) aha avuto come epicentro i Campi Flegrei, dove è stata registrata una magnitudo di 4.0. Lo si apprende dal sito dell'Istituto nazionale ...Una nuova scossa, di magnitudo 4, si è registrata alle 22.08 di ieri, lunedì 2 ottobre. L'epicentro al confine tra il Comune di Pozzuoli e Agnano, frazione di. Molta la paura tra la gente, che è scesa in strada: diverse persone hanno preferito passare la notte fuori, a casa di amici e parenti. Verifiche di stabilità degli edifici: per ora segnalate ...

Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.0: scuole chiuse a Pozzuoli, paura anche a Napoli La Repubblica

Terremoto Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 4: avvertita anche a Napoli Sky Tg24

Ancora una notte di ansia e paura in provincia di Napoli dove sono state rilevate altre tre scosse di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei ...Terremoto e terrore ai Campi Flegrei magnitudo 4.0: residenti in strada, continua lo sciame sismico. Nella notte, la zona di via Pisciarelli, situata tra il Comune di Pozzuoli e la frazione di Agnano ...