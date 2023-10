Terremoto a Napoli | gente in strada | tanti non vogliono tornare in casa

(Di martedì 3 ottobre 2023) A meno di una settimana dal peggioredegli ultimi 40 anni a, il capoluogo partenopeo si è risvegliato nella paura anche il 3 ottobre. Uno sciame sismico è di nuovo in corso ai Campi Flegrei. In particolare una nuova scossa di magnitudo 4.0 è stata registrata alle 22:08 del 2 ottobre con epicentro al confine tra i comuni die Pozzuoli, alla profondità di 2,6 chilometri. Lo rende noto l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). I napoletani hanno avvertito distintamente il sisma. Non poche persone, per lo spavento, si sono riversate in. Segnalazioni sono arrivate da vari punti del capoluogo campano, sia dalla zona collinare del Vomero sia sul lungomare. Ma anche a Posillipo e dalle aree del centro storico a ridosso di piazza del Plebiscito. Da una prima ricognizione, non ...

Napoli – Le scosse di terremoto torna no a spaventare l’Italia . E, come d’improvviso, il nostro Paese si ritrova a lottare con i fantasmi del suo ...

Il 2 ottobre 2023 è stata registrata una scossa con una magnitudo di 4, avvertita distintamente anche a. Non si sono registrati danni importanti. Il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha sottolineato che nell'area, costantemente sotto controllo perché molto instabile, c'è da anni un ...La puntata di oggi del rotocalco mattutino di Canale 5 è iniziata subito dando ampio risalto alla notizia del giorno: ilnella zona dei Campli Flegrei () di magnitudo 4.0. Fortunatamente non ci sono state vittime, ma la paura tra i cittadini è stata davvero tanta, come fatto ben presente stamattina in ...

Terremoto Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.0: scuole chiuse a Pozzuoli, paura anche a Napoli La Repubblica

Terremoto, scossa di magnitudo 4.0 ai Campi Flegrei: avvertita anche a Napoli TGCOM

Dal sopralluogo effettuato allo stadio Maradona, spiega il Comune in una nota, con l'assessore Cosenza non sono emerse criticità. Anche la Napoli Servizi che effettua piccoli interventi di riparazione ...Le continue scosse anticipate da un forte boato, il rischio di un'eruzione vulcanica, un tunnel di cui non si vede la fine: la caldera ...