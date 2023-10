Tenta di investire l’ex e la picchia anche in ospedale | arrestato

(Di martedì 3 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMinacce per sei mesi, da quando si erano lasciati. Poi, ieri sera, hato di investirla. E quando hanno accompagnato la donna inlui l’ha seguita fino a lì e nella sala d’attesa l’ha aggredita con un calcio. E’ accaduto ieri sera, a Giugliano in Campania. La donna aveva lasciato il 52enne proprio perché lui era un violento. Ma l’uomo non ha mai smesso di perseguitarla e ieri stavaper ucciderla. Quando i carabinieri sono arrivati in, hanno trovato due uomini che stavano litigando: era il 52enne ed il fratello della donna che era intervenuto dopo l’ennesima aggressione con calci e strattoni. La vittima era svenuta, da qui l’intervento del fratello, tra le urla dei tanti presenti. I carabinieri hanno bloccato l’uomo e, visti i suoi precedenti per detenzione di ...

