Tensione a Torino | corteo contro Giorgia Meloni | scatta la violenza | il video

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 3 ottobre 2023) Sono state ore dinel centro diin mattinata: in occasione dell’arrivo dinel capoluogo piemontese per partecipare al Festival delle Regioni, circa 300 manifestanti hanno cercato di raggiungere piazza Carignano per protestarela Presidente del Consiglio. Poco lontano dall’obbiettivo sono stati fermati dalle forze dell’ordine e ci sono stati scontri e forti tensioni, con colpi e manganellate. Non è mancato un lancio di uova da parte dei manifestanti in direzione delle forze dell’ordine. Manifestanti, scontri enon sei benvenuta”: sono partiti da Palazzo Nuovo, polo universitario torinese, i manifestanti che con ...