Tennis | Torneo Astana Mannarino batte Korda in finale

(Di martedì 3 ottobre 2023) Il francese ha battuto lo statunitense in tre set(KAZAKISTAN) - Adrianha vinto ladell'"Open", Atp 250 da 1.017.850 dollari in corso sui campi in cemento della capitale del Kazakistan. Il francese, sesta testa di serie, ha battuto lo statunitense Sebastian, num

Il francese ha battuto lo statunitense in tre set ASTANA (KAZAKISTAN) - Adrian Mannarino ha vinto la finale dell'"Astana Open", Atp 250 da 1.017.850 dollari in corso sui campi in cemento della ...Il programma di mercoledì 4 ottobre con gli orari e l'ordine di gioco delMasters 1000 di Shanghai 2023. Mentre a Pechino andrà in scena la finale dell'evento ATP 500, a Shanghai è già tempo di inizire con gli incontri del tabellone principale del penultimo 1000 ...

Tennis: Torneo Shanghai. Napolitano supera le qualificazioni Tiscali

Tennis Certosa: una settimana da incorniciare per il torneo 'Road to Torino' riservato agli under 11 e under 13 femminili e maschili PisaToday

A un anno dalla nascita del Grand Prix, il mondo del tennis tiene a battesimo un secondo circuito. Si chiama World Championship Tennis ...Settimo confronto nel circuito maggiore, e ottavo contando anche l’unico precedente tra i due a livello Challenger, tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, il quale punta alla quinta finale stagionale ...