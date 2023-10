Tennis | gli Australian Open 2024 inizieranno un giorno prima

Leggi su oasport

(Di martedì 3 ottobre 2023) Da 14 a 15 giorni. La via era stata aperta dal Roland Garros nel 2006, e ora questa viene seguita anche dalle parti di Melbourne. L’edizionedegli, infatti, partirà di domenica e avrà alcune importanti modifiche anche a livello di programmazione giornaliera, evidentemente “chiamate” dalle lamentele di Andy Murray che si è trovato in campo fino alle 4:05 (ora aussie) contro Thanasi Kokkinakis al secondo turno. Vero, lo scozzese e l’o per poco non hanno battuto il record di Lleyton Hewitt e Marcos Baghdatis nel 2008, ma il problema è rimasto. E, a quanto pare, Craig Tiley ha deciso di aprire le orecchie: “Abbiamo ascoltato i pareri di giocatori e tifosi e siamo contenti di offrire una soluzione che minimizzi le conclusioni tardive, continuando allo stesso tempo a fornire una corretta ed ...