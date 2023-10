Tennis | Atp Pechino | Sinner batte Alcaraz e vola in finale

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ilta azzurro ha trionfato in due set con il punteggio di 7-6 (4), 6-1 in un'ora e 57' di gioco L'articolo proviene da Firenze Post.

Ecco la classifica dei migliori italiani a livellonell'Era Open. Sabato 30 la semifinale tra Sinner e Tiafoe in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW non prima delle ...... che ha appena sconfitto Carlos Alcaraz a Pechino salendo al numero 4 del ranking, non è solo ... Ci sono nelche oggi esprime l'altoatesino i fattori di un successo costruito attraverso una ...

A che ora si gioca Sinner-Medvedev, finale ATP Pechino 2023: orario e dove vederla in tv Eurosport IT

In finale nell’Atp 500 di Pechino troverà Medvedev, contro cui non ha mai vinto: un altro tabù da sfatare. Il 3 ottobre 2023 è diventata una giornata da ricordare per il tennis italiano. Grazie alla ...Il tennista italiano Jannik Sinner ha battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz (7-6, 6-1) nelle semifinali del torneo ATP 500 di Pechino e si è qualificato alla finale, che giocherà mercoledì contro il ...