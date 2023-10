Tennis | Atp Pechino | Medvedev primo finalista

(Di martedì 3 ottobre 2023), 3 ott. - (Adnkronos) - Daniilè ildel torneo Atp 500 di(cemento, montepremi 3.633.875 dollari). Il russo, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, sconfigge il tedesco Alexander Zverev, numero 10 del ranking Atp e 8 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 25 minuti.affronterà domani in finale il vincente della seconda semifinale, che inizierà tra pochi minuti, tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del mondo e 1 del tabellone, e l'azzurro Jannik Sinner, numero 7 del ranking e 6 del seeding.

China Open,500 Pechino Diamond Court, semifinale Sinner (ITA) Alcaraz (SPA) ...Da Miami a Pechino, sei mesi dopo Sinner e Alcaraz si ritrovano di fronte con un posto in finale in palio. Il bilancio è 3 - 3 nei precedenti, con lo spagnolo che ha vinto 3 volte su 4 sul veloce. Il ...

Astana, 3 ott. - (Adnkronos) - Adrian Mannarino vince il torneo Atp 250 di Astana (cemento, montepremi 1.017.850 dollari). Il francese, numero 34 del mondo e 6 del seeding, supera in finale in rimonta ...