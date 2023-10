Teatro | la Meloni in platea per Pio e Amedeo | ' ironia pesante ma lei è autoironica' **

(Di martedì 3 ottobre 2023) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - C'era anche Giorgiatra il pubblico accorso a vedere il nuovo spettacolo di 'Pio eal Teatro Brancaccio di Roma, 'Felicissimo Show'. Il presidente del Consiglio si è recato allo show nella serata di debutto, domenica 2 ottobre, sedendosi in prima fila. Pio e, che nello spettacolo hanno diverse battute all'indirizzo dell'esecutivo e del premier, non hanno fatto sconti. Come raccontano ai giornalisti: "Ieri c'era la. Era la prima volta che veniva a vederci. Abbiamo insistito di più sulle accise, ci siamo andati pesanti", spiegano. E lei? "Lei rideva. È una donna molto. Magari ad aver tutti i politici così, che sanno ridere delle battute", dicono Pio e

Il quarto giorno del Festival delle regioni promette di essere ad alta tensione. Oggi è attesa per mezzogiorno, al Teatro Carignano, la premier Giorgia Meloni. Antagonisti e universitari si sono però già organizzati per un corteo di protesta contro tutte le politiche del governo, partendo dal diritto allo studio. La presidente del Consiglio è ospite della giornata conclusiva dell'evento in corso al Teatro Carignano. Sotto i riflettori il rapporto con il governatori sul Pnrr e l'Autonomia. In città disordini tra contestatori del governo.

Un corteo di studenti composto da circa 200 giovani con in mano lo striscione "Meloni a Torino non sei la benvenuta", ha tentato di forzare il cordone delle forze dell'ordine per raggiungere il Teatro Carignano.