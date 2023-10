Teatro | ciclone Pio e Amedeo | ' Rai ' meloniana' ? Se Piersilvio ci caccia bussiamo lì' **

(Di martedì 3 ottobre 2023) Roma, 3 ott. (Adnkronos) - Si riparte dal Teatro Brancaccio di Roma, senza freni e senza sconti. Il duo comico più politicamente scorretto della scena italiana, Pio e, irrompe sul palco dopo quattro anni di assenza e 'Felicissimo Show' si rivela da subito all'altezza del 'graffio' promesso. E' la seconda serata dal debutto, c'è Francesco Totti seduto in platea, a fianco della compagna Noemi e vicino all'attore Lino Banfi. "Ma cos'è, l'Allenatore del pallone 4?", scherzano i due comici scesi tra il pubblico a salutarli. E alla compagna di Totti: "Sempre a scrocco, Noemi, eh?". Cominciano così due ore di show serrato e per sgombrare il campo dalla piaggeria, Mediaset è subito nell'occhio del. I due immaginano infatti una seduta spiritica per evocare Silvio Berlusconi, ponendogli alcune domande. "Avrà già costruito Paradiso 2?", si ...

Foto Jork Weismann) Sei entrata in scena nella terza stagione di 'Imma Tataranni' come un. ... Il problema è l'ingresso in questo mondo, come è stato anche per Vanessa dopo tanti anni di. ...... quando andranno in scena anche uno spettacolo teatrale ('Ilpontederese') che ricorderà le ... adiacente a piazza dei. Lì sarà collocato anche un pannello commemorativo dedicato a ...

Teatro: in arrivo a Catanzaro il 'ciclone' Brignano Agenzia ANSA

**Teatro: ciclone Pio e Amedeo, 'Rai 'meloniana' Se Piersilvio ci ... Il Tirreno

In arrivo a Catanzaro il "ciclone" Enrico Brignano. Il primo ed il 2 dicembre il comico romano sarà al teatro "Politeama-Foglietti con lo spettacolo "Ma...diamoci del tu! che tanto successo sta ...Spettacolo tratto dal libro "Anche i pugili piangono" di Dario Torromeo. Tra gli interpreti ci sarà anche Francesco Damiani, campione. del mondo dei supermassimi, medaglia d’argento alle olimpiadi.