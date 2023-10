(Di martedì 3 ottobre 2023)imprenditrice di Cesena, ha creato nella sua azienda un format unico con protocolli specifici per viso e collo. Non esiste in zona uno studio specializzato e mirato per il viso e i ...

... si distingue sui risultati che si mostrano altrove; poi, avrò in via eccezionale un ospite dalla Spagnail bodypresente in studio in periodi circoscritti dell'anno, e infine ma non con ...Un tatuaggio, indipendentemente dalle dimensioni, può rappresentare un'opera d'arte in competizioneil titolo di miglior tatuaggio.

Tatuatore Roma Nord: Tribal Tattoo Studio - tendenzediviaggio Tendenzediviaggio

Tattoo in 3D per pazienti oncologiche post intervento: l’idea e l’impegno sociale di Giulia Delvecchio Movida

Sempre con questa logica, da quest’anno nel mio centro effettueremo il trattamento della ricostruzione in 3d con tattoo dell’areola mammaria per clienti oncologiche post interventi. Inoltre, ogni anno ...Tre giorni di full immersion nel mondo dei tatuaggi, con dieci gare, centosettanta tatuatori provenienti da tutta l'Italia e da altri quattro stati, un social contest e il concorso Miss Tattoo ...