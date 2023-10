Tabù Champions per Garcia | vuole battere il Real | una statistica parla chiaro

(Di martedì 3 ottobre 2023) Opta –non ha mai vinto finora due partite consecutive in: vittoria colper rompere il. Rudi, tecnico del Napoli, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Scopri le statistiche e le curiosità che circondano il Napoli nel Girone C della Champions League 2023/2024. Dal Tabù Real Madrid al fattore ...

Gli azzurri, a ogni modo, conteranno tanto sulla spinta dello stadio, oltre che su una statistica a proprio favore, visto che da ben tredici partite casalinghe inla squadra partenopea è ...Campo, ora sono 22 i ko, questo meritato per quanto visto in campo con Sarri colpevole di non ... Mercoledì la trasferta di Glasgow contro il