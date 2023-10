Tabellone Wta Pechino 2023 | tornano Sabalenka e Gauff Tre italiane al via

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ilcon tutti i risultati aggiornati del WTA 1000 di, in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre. Si tratta dell’evento più importante di questao swing asiatico e infattiprotagoniste tutte le big del circuito. A distanza di tre settimane dalla finale degli US Open si rivedono Cocoe Aryna. Tre le azzurre direttamente nel main draw: Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Di seguito ilcompleto. MONTEPREMI COPERTURA TVPRINCIPALE WTA 1000SECONDO TURNO (1)b. (Q) Boulter 7-5 7-6(2)Paolini b. (WC) Yuan 2-6 6-3 6-4 (Q) Andreeva vs Pavlyuchenkova Maria vs (5) Rybakina (4) Pegula b. Blinkova 6-7(2) 6-2 ...

Kvitova ha chiosato chiedendo alladi "agire meglio per le giocatrici" , aggiungendosi a una ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022... le danze a Pechino sono ancora pienamente aperte per quanto riguarda il1000. Tra gli uomini, ... Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile US Open 2022

Tutto il WTA 1000 di Pechino su SuperTennis: i match in programma SuperTennis

WTA Pechino, il tabellone: Sabalenka e Rybakina nella parte alta. Swiatek e Gauff al debutto in Cina Ubitennis

Dopo la finale degli Us Open, la bielorussa ha scavalcato Iga Swiatek in vetta al ranking Wta e si prende la prima posizione anche del tabellone del torneo cinese. “Non è diverso”, dice a tal ...Pechino, 2 ott. - (Adnkronos) - Jasmine Paolini completa la seconda rimonta di fila e raggiunge gli ottavi di finale al 'China Open', ultimo W 10a00 della stagione (montepremi di 8.127.389 dollari) in ...