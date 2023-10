Tabellone Atp Pechino 2023 | tornano Alcaraz | Sinner e Medvedev Presenti anche Musetti | Arnaldi e Sonego

Tutto pronto per l’inizio del penultimo Master 1000 della stagione: in palio punti fondamentali per migliorare la classifica in vista delle Finals ...

Sguardo alall'inizio del torneo: il "sogno" di tornare a battersi contro Carlos Alcaraz, in ... Sinner il 6 e la semifinale che si apprestano a giocare all'500 di Pechino rappresenta la ...Per la terza volta in carriera giocherà nelprincipale di un 1000 , per la prima non a Roma , e cercherà (finalmente) la prima vittoria a livello. Curiosamente ha invece ottenuto una ...

Astana, 3 ott. - (Adnkronos) - Adrian Mannarino vince il torneo Atp 250 di Astana (cemento, montepremi 1.017.850 dollari). Il francese, numero 34 del mondo e 6 del seeding, supera in finale in rimonta ...A un passo dalla vittoria il tennista australiano Polmans ha perso la testa: per lui squalifica immediata, mentre il nostro Stefano Napolitano approda al tabellone principale ...