Svolta e cambio drastico del clima | cosa prevede Sottocorona

Leggi su iltempo

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ritornano le previsioni meteo di Paolo, il meteorologo di La7. L'esperto si collega come di consueto con Omnibus e dà le sue analisi sul tempo dei prossimi giorni in Italia, con un possibile cambiamento in vista dopo giorni di grande caldo: “La situazione è di un'alta pressione sull'Italia e intorno all'Italia, unache garantisce cieli pressoché sereni, ma c'è una perturbazione autunnale, non di quelle invernali cattive, che si avvicina. I casi sono due, il primo è che l'anticiclone resiste e questa perturbazione si dissolve e si perde completamente, l'altro è che è talmente intensa da spianare l'alta pressione, la elimina, entra la perturbazione e cambia totalmente il tempo. Ma c'è anche una forma di pareggio in questa partita. Oggi non succede nulla, si affacciano precipitazioni deboli o moderate al di là delle Alpi, sull'Italia non ...