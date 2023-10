Sversavano nella Costa dei Trabocchi | Denunciato un Imprenditore della Ristorazione

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 3 ottobre 2023) Chieti - Un altro ristorante, del quale al momento non sono state fornite ulteriori dettagli, rischia una maxi multa a seguito di scarichi abusivi nel maredei. L'operazione di controllo è stata condotta dai carabinieri forestali del Nucleo di Lanciano, in risposta a segnalazioni riguardanti la presenza di sostanze oleose nelle acque marine. I militari hanno avviato un'ispezione presso un ristorante situato su un trabocco a Rocca San Giovanni, dove hanno riscontrato che l'impianto di pretrattamento dei reflui non era conforme alle normative. Durante l'operazione, sono stati effettuati campionamenti istantanei per meglio caratterizzare i rifiuti liquidi presenti nelle vasche di decantazione. Successivamente, i carabinieri hanno constatato uno scarico abusivo di oli e grassirete fognaria ...