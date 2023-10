Sversava rifiuti direttamente nel mare dei Trabocchi | scoperto e denunciato ristoratore

(Di martedì 3 ottobre 2023) Chieti - l titolare di un'impresa che gestisce uno dei noti locali del litorale della Costa deiè statoper violazione del codice dell'ambiente, alla Procura della Repubblica di Lanciano, dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Lanciano per uno scarico abusivo che rischiava di compromettere il sistema fognario gestito dalla Sasi. Dopo alcune segnalazioni che evidenziavano la presenza indi sostanze oleose, i militari hanno ispezionato un'attività di ristorazione, riscontrando la non idoneità dell'impianto di pretrattamento dei reflui e hanno proceduto a campionamenti istantanei, al fine di meglio caratterizzare il rifiuto liquido presente nelle vasche di decantazione.Dopo aver accertato lo scarico nella pubblica fognatura di oli e grassi, i militari hanno contestato l'illecito al responsabile, che è ...

Tra i conferitori era stata individuata anche un'impresa di Ardea chepericolosi in una discarica abusiva di Aprilia, in provincia di Latina. I notevoli proventi illeciti - si legge ...Tra i conferitori era stata individuata anche un'impresa di Ardea chepericolosi in una discarica abusiva di Aprilia, in provincia di Latina. I notevoli proventi illeciti - si legge ...

Sversava rifiuti direttamente nel mare dei Trabocchi, scoperto e ... abruzzo24ore.tv

Sversavano rifiuti nei torrenti nel Messinese, indagate 66 persone Sky Tg24

"La non corretta gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione consente di massimizzare i profitti - si legge in una nota dei Carabinieri Fotestale - , minando i delicati equilibri ...Una cartiera priva dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è stata sequestrata ad Isola del Liri, in provincia di Frosinone. Gli scarti di lavorazione finivano nel fiume Liri. A fare la scoperta, i m ...